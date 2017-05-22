В Киеве презентовали марки с изображением животных, обитающих в Черном море

В Киеве 22 мая прошла презентация почтовых марком с животными Черного моря, а также гашение конверта специальным штемпелем «первый день». Изображения были разработаны почтовыми администрациями Украины и Болгарии, об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В мероприятии приняли участие Посол Республики Болгария в Украине Красимир Неделчев Минчев, и. о. генерального директора ОАО «Укрпошта» Игорь Смелянский и художница Наталья Кохаль.

«Идея этой марки появилась в декабре прошлого года, в день празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Болгарией. Болгария была одной из первых стран, которые восстановили дипотношения с молодым независимым украинским государством. Осуществление подобных совместных проектов укрепляет дружеские отношения между нашими странами и способствует развитию сотрудничества с ними на государственном уровне», – цитирует посла Болгарии пресс-служба «Укрпошти».

Как проинформировали в пресс-службе, на марках изображены дельфин Белобочка черноморская и молюск Морской ангел.

В начале мая в Киеве прошла презентация марок и конвертов с изображением певицы Джамалы.