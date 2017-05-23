Радио Крым.Реалии: Воды нет – заплатите за трубы

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о двухставочном повышении тарифов на воду в Крыму. Подконтрольный России Комитет по регулировке цен на полуострове планирует поднять крымчанам оплату не только за потребление воды, но и за эксплуатацию мощностей, что подают воду. Каким образом формируются подобные тарифы? Готовы ли крымчане к повышению тарифов? Что происходит в поселках полуострова, где фиксируют дефицит воды?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с заместителем директора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» в России Владленом Прокофьевым и управляющим партнером Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.