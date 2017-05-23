Инспекторы Россельхознадзора уничтожили в Ялте 45 кг европейских сыров

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора в ходе проверок в Ялте уничтожили 45 кг немецких и голландских сыров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На четырех торговых местах рынка были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили сыры в ассортименте производства Германии и Голландии общим весом 45,75 кг таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Бавария блю, Камемберт, Бри и другие», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «потенциально опасная продукция» была изъята и уничтожена впечи-инсинераторе «Бренер 500».

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».