Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице в рамках кинофорума «Золотой витязь» присудили золотую медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф». Об этом 23 мая сообщает крымское информагентство «РИА Новости Крым».

«Это один из самых выдающихся мастеров мирового экрана. Он первый раз участвует в конкурсе нашего кинофорума «Золотой витязь». Высшая награда попадает в достойнейшие руки», – заявил подконтрольный Кремлю президент форума Николай Бурляев.

Накануне в Севастополе в Русском академическом драматическом театре им. Луначарского прошло открытие кинофорума «Золотой Витязь».

«Золотой Витязь» ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет сохранить самобытность свою личную и самобытность своего народа. Хочет передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы», – отметили в пресс-службе кинофорума.

Как сообщается на сайте фестиваля, попечителями «Золотого Витязя» являются Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Российского фонда культуры и Союза кинематографистов Российской Федерации, народный артист России Никита Михалков, министр культуры России Владимир Мединский, министр МЧС России Владимир Пучков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.