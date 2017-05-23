Судебные приставы начали выселять бывших сотрудников банковской академии в Севастополе

В ночь на 23 мая возле здания бывшей банковской академии в Севастополе судебные приставы «самовольно вынесли вещи и опечатали комнату бывшей сотрудницы академии» Ольги Огородник. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сегодня вечером, когда я пришла домой – в общежитие бывшей академии, меня не пустили военные из Нахимовского училища. Они сказали, что все мои вещи из комнаты вынесены и опечатаны в каком-то помещении. Это, с их слов, сделали судебные приставы. Ситуация неправильная, потому что у нас есть решение суда, которое подтверждает право на проживание. Но в копии постановления судебных приставов, которое мне показали, ссылка на какое-то другое, более раннее решение», – рассказала Ольга Огородник в комментарии Крым.Реалии.

Она добавила, что после инцидента к зданию бывшей банковской академии вызвали полицию. Прибывший юрист Нахимовского училища пояснить ситуацию не смог.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.