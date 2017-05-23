Могилев: при нынешнем положении украинских и российских властей вопрос Крыма не решится

Экс-премьер Крыма Анатолий Могилев считает, что вопрос деоккупации Крыма не решится при нынешнем положении украинских и российских властей. Об этом 21 мая Могилев заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Крым на сегодняшний день формально, хоть он украинский и мы считаем его нашим, уже субъект Российской Федерации. Я думаю, что при теперешнем положении и российской, и украинской власти мы не решим в ближайшем будущем этот вопрос. Я сомневаюсь, что он будет решен», – считает Могилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».