В Крыму допросили свидетеля по делу активиста Сулеймана Кадырова

В Симферополе 23 мая ФСБ России провела допрос свидетеля по делу крымского активиста Сулеймана Кадырова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляе​в.

«Сегодня допрашивали близкого человека Сулеймана Кадырова. Мы отказались давать показания воспользовавшись 51 статей конституции России. У следователя было очень много вопросов. Он основательно подготовился к этому допросу – думал, что человек придет без адвоката и его (свидетеля – КР) удастся каким-либо образом допросить. Мы не увидели там вопросов «какой хороший Сулейман Кадыров» и поэтому мы отказались давать какие-либо показания», – рассказал Семедляев.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Родионова на проведение осмотра в подозрении к призывам к непризнанию границ России и поддержке крымскотатарского формирования «Аскер».

3 апреля крымский активист и правозащитник Сулейман Кадыров заявил, что его внесли в список экстремистов. Также ему заблокировали банковскую карту с единственным источником дохода.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.