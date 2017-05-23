На границе с Россией ситуация остается напряженной – Госпогранслужба Украины

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко считает, что ситуация на границе с Россией «остается напряженной». Об этом 23 мая он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«На границе с Россией, в отличие от других участков госграницы, ситуация остается напряженной. Мы вынуждены с учетом опыта находиться в режиме постоянной готовности к активным действиям, в первую очередь со стороны вооруженных сил и других формирований России», – сказал Назаренко.

По его словам, на границе с Россией возможны провокации со стороны российских силовиков.

«Например, в марте-апреле мы начали получать многочисленные свидетельства граждан, пересекающих госграницу, что представители российских спецслужб на разных участках границы настойчиво просят их провезти на территорию России боеприпасы или муляжи оружия. А в начале мая представители ФСБ России «случайно» забыли муляж взрывчатки в поезде, который шел в Украину», – добавил глава Госпогранслужбы.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».