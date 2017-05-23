Минобороны Афганистана: из-за нападения талибов погибли 10 солдат

На юге Афганистана 10 солдат погибли, еще девять ранены при нападении талибов на военную базу в провинции Кандагар.

По информации Министерства обороны Афганистана, нападение произошло в ночь на 23 мая.

«Бой продолжался несколько часов. 12 нападавших погибли», – отметили в

В последние недели в Афганистане активизировались боевики из группировки «Талибан» и других групп.

Серия нападений свидетельствует об усилении талибов после того, как в 2001 году они были отстранены от власти войсками США и международной коалицией. Свое ежегодное «весеннее наступление» талибы начали в конце апреля, хотя и в течение зимы их столкновения с правительственными войсками не прекращались.

Соединенные Штаты рассматривают вопрос об увеличении числа своих военных советников в Афганистане с трех по пяти тысяч.