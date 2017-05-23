Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в Манчестере

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в британском Манчестере. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По сообщению группировки, нападение поздно вечером 22 мая совершил один из ее членов.

Раньше премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила что взрыв после концерта в Манчестере был «бездушным террористическим нападением». По ее словам, полиции удалось установить личность смертника.

По словам Мэй, «многие» из 59 раненых имеют «травмы, угрожающие жизни» и проходят лечение в восьми медучреждениях Манчестера.

Взрыв на территории «Манчестер Арены» прогремел минувшей ночью. Это произошло после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. Полиция начала расследование взрыва вместе с силовиками по борьбе с терроризмом и разведчиками. Консул Украины в Великобритании выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при взрыве в Манчестере. Полиция Великобритании сообщила, что за нападением стоял один человек, который погиб на месте.