Дрессировщик кошек Куклачев попал в список «Миротворца»

Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев попал в список сайта «Миротворец» за поездку в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе сайта.

В сообщении говорится, что создатель и руководитель Театра кошек Куклачев попал в «Чистилище» за «незаконное пересечение государственной границы Украины и концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

На сайте «Миротворец» уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), Дианы Гурцкой, Юрия Лозы и Юлии Самойловой. Также сообщалось, что в список «Миротворца» попал Михаил Шуфутинский.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».