Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз написал письмо из Симферопольского СИЗО к годовщине похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова. Текст письма опубликовала в Фейсбуке супруга Чийгоза Эльмира Аблялимова.

Чийгоз вспоминает, как 12 лет назад познакомился с Ибрагимовым, рассказывает о его работе в качестве члена меджлиса и депутата Бахчисарайского городского совета, а также называет его общественную и политическую деятельность «примером для других».

«Никогда он не думал о каких-либо преференциях, проявлял инициативу, и если о чем-то его попросишь, он не умел говорить «нет», – отмечает Чийгоз.

По словам Чийгоза, ответственность за похищение Ибрагимова лежит на российский властях аннексированного Крыма.

«В эти трудные для нашего народа годы Эрвин проявил мужество и принципиальность и продолжил свою активную политическую деятельность. Российская власть несет всю ответственность за действия бандитов, которые совершают сегодня преступления над нашими соотечественниками! Именно таких они выбирают для своих преступлений против нашего народа, именно таких они боятся, которые пользуются авторитетом и уважением своего народа!» – отмечает Чийгоз.

В Бахчисарае 24 мая в годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова возле его дома проведут коллективный молебен, или дуа.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.