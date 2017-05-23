В течение дня 23 мая в Москве проходят обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Крым.Реалии и Радио Свобода ведут прямую трансляцию от «Гоголь-центра».

После обыска Кирилла Серебренникова увезли на допрос.

Сотрудники «Гоголь-центра» призвали всех «неравнодушных» собраться у театра. Сам Серебренников прокомментировал обыски словами: «Я в полном шоке и недоумении».

Ранее Следственный комитет России сообщил, что обыски в квартире Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году. В ведомстве заявили, что речь идет о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия».

Издание «Медуза», в свою очередь, со ссылкой на постановление о проведении обыска в квартире Серебренникова сообщает, что действия следователей связаны с делом о мошенничестве, которое было возбуждено в 2015 году. Речь якобы идет о 66 с половиной миллионах рублей, которые департамент культуры Москвы выделил на проект режиссера «Платформа» для популяризации культуры.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляет около 80 миллионов рублей, передает ТАСС. Однако затем сообщил, что у ведомства нет никаких претензий к театру.

Рассказывая об обысках, пиар-директор «Гоголь-центра» Ника Груздева сообщила, что актеров заперли в большом зале и изъяли у них телефоны. По данным РБК, обыски проводят сотрудники Следственного комитета под прикрытием ФСБ.