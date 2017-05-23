В течение дня 23 мая в Москве проходят обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Сотрудники «Гоголь-центра» призвали всех «неравнодушных» собраться у театра. Сам Серебренников прокомментировал обыски словами: «Я в полном шоке и недоумении». Ранее Следственный комитет России сообщил, что обыски в квартире Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году. В ведомстве заявили, что речь идет о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия».