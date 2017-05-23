В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США 23 мая проходят открытые слушания, посвященные предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году. Члены комитета слушают свидетельские показания бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Крым.Реалии и Настоящее Время ведут видеотрансляцию слушаний.

​В США ведется расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По информации издания Washington Post, особо пристально изучается деятельность и контакты людей, которые оказывали влияние на ход избирательной кампании Трампа, но сейчас не входят в администрацию. Прежде всего речь идет о Майкле Флинне и бывшем главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

17 мая министерство юстиции поручило экс-главе ФБР Роберту Мюллеру возглавить независимое расследование контактов окружения Трампа с Россией. Параллельно эти же вопросы выясняют ФБР и несколько комитетов Конгресса США.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы.