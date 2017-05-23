Полозов: после отказа вызвать в суд Чубарова ожидаем обвинительного приговора по «делу Чийгоза»

После отказа подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в вызове на территорию полуострова председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова для дачи свидетельских показаний можно ожидать обвинительного приговора в деле против Ахтема Чийгоза. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат обвиняемого Николай Полозов.

«Суд окончательно дискредитировал себя. В принципе, можно дальше уже никакие судебные заседания не проводить, совершенно очевидно, что Чийгозу вынесут обвинительный приговор, поскольку важные существенные и ключевые доказательства по этому делу – показания, которые мог дать свидетель Чубаров – суд просто отверг», – добавил Полозов.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму не удовлетворил ходатайство стороны защиты о вызове на допрос главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по «делу Чийгоза» в аннексированный Крым. По мнению Полозова, это решение является политически мотивированным.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.