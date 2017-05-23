Закон о языковых квотах в вещании украинских телерадиокомпаний, который 23 мая приняла Верховная Рада Украины, поможет развитию языков коренных народов страны, считает Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Телерадиокомпании, которые вещают на языках коренных народов Украины, должны обеспечивать недельный объем вещания – 75% на государственном языке и языке коренных народов. При этом на государственном языке должно быть не менее 30% контента», – сообщил в комментарии Крым.Реалии Чубаров.

Он пояснил, что в соответствии с законом, 45% вещания может быть на крымскотатарском, остальные 25% на других языках. Однако при этом СМИ могут увеличивать за счет этих 25% объемы вещания на государственном языке или языках коренных народов.

«45% для языка коренного народа в наших условиях достаточно, чтобы развивать язык. Для наших зрителей 30% украинского будет достаточно, чтобы обучаться этому языку, как государственному и свободно им пользоваться, в условиях того, что все другие электронные СМИ вещают не менее 75% на украинском языке», – добавил Чубаров.

Верховная Рада Украины 23 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий обязательное количество украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени: между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

9 марта президент Украины Петр Порошенко призвал принять закон об увеличении доли украинского языка на телевидении.

8 ноября 2016 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым количество песен на государственном языке в эфире радиостанций должно составлять не меньше 25%, а количество украиноязічніх передач – не менее 50%.