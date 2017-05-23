В Женеве Супрун призвала усилить санкции против России

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала усилить санкции против России. Об этом Супрун сказала во время своего выступления на 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, сообщает 23 мая пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По словам Супрун, в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе власти Украины, в частности Министерство здравоохранения Украины, не могут обеспечить никаких медицинских услуг миллионам украинских граждан из-за агрессии России.

«До тех пор, пока Россия продолжает нелегальную оккупацию и ведет войну, она должна платить за свои поступки. Поэтому я призываю всех вас, уважаемые министры, поощряйте ваши Правительства поддержать усиление и расширение санкций против Российской Федерации. Дерзкое нарушение Российской Федерацией Минских договоренностей и международного права должно получить решительное сопротивление», – сказала Супрун.

22 мая украинская делегация на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве выступила против избрания ее президентом кандидата от России, министра здравоохранения этой страны Вероники Скворцовой. Одной из причин стала политика России, проводимая в аннексированном Крыму. Об этом в своем выступлении на сессии заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Делегаты 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проголосовали 22 мая за председательство на этом форуме министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».