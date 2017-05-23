В Москве вечером во вторник, 23 мая, следователи начали допрашивать художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и как минимум еще троих человек. Допрос проводится по делу о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия».

Кроме Серебренникова, следователи допрашивают директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум и еще двоих, имена которых не пока не называют. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во вторник, 23 мая, прошли обыски в помещении «Гоголь-центра» и в квартирах Серебреникова и Апфельбаум. Во время обыска актеров театра заперли в большом зале и изъяли у них телефоны. Позже актриса Чулпан Хаматова прочла у здания «Гоголь-центра» заявление актеров, среди которых, в частности, Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и другие. В заявлении они выразили надежду на то, что следствие будет проходить справедливо. Коллектив театра отметил, что не намерен отменять спектакли.