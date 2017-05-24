Радио Крым.Реалии: Против застройки пляжей в Крыму – в тюрьму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят об обвинении депутата подконтрольного России горсовета Алушты Павла Степанченко и главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова в вымогательстве. В Следкоме России объявили о завершении досудебного расследования, и в Алуште ожидают начала судебного разбирательства. Какой срок требует обвинение? Какие реальные причины уголовного преследования? Будет ли справедливым приговор?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с адвокатом арестованного редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексеем Ладиным, адвокатом арестованного депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко Андреем Логиновым, а также сестрой Павла Степанченко Татьяной Капраловой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.