Пожар в жилом доме в Ялте: эвакуировали 35 человек, 1 погиб

В ялтинском поселке Парковое 23 мая произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе пятерых детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Ялты Федеральной противопожарной службы Республики Крым ликвидировали пожар в жилом доме в поселке Парковое и спасли 35 человек, пятеро из которых – дети», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, владелец квартиры, в которой произошел пожар, мужчина 1947 года рождения, погиб.

Перед этим сообщалось, что спецборт МЧС России эвакуировал из аннексированного Крыма в Санкт-Петербург двоих новорожденных для оказания срочной медицинской помощи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».