Папа Франциск принял Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Понтифик принял президента США на расширенной аудитории, которая длилась около 30 минут.

После аудиенции Трамп проведет переговоры с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.

В Рим Трамп прилетел из Израиля, где призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке достичь компромисса ради мира.

Из Италии американский президент отправится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского союза и НАТО.

Затем он снова вернется в Италию, где 25 мая примет участие в саммите «Группы семи» на Сицилии.