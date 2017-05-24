Папа Франциск принял Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.
Понтифик принял президента США на расширенной аудитории, которая длилась около 30 минут.
После аудиенции Трамп проведет переговоры с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони.
В Рим Трамп прилетел из Израиля, где призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке достичь компромисса ради мира.
Из Италии американский президент отправится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского союза и НАТО.
Затем он снова вернется в Италию, где 25 мая примет участие в саммите «Группы семи» на Сицилии.
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