ГПУ вызывает на допрос подозреваемого в «оккупации Крыма»

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос заместителя командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подполковника Владимира Карпушенко, подозреваемого в «вооруженной оккупации полуострова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Карпушенко Владимир Валерьевич, 12.12.1974 года рождения, адрес проживания: г. Севастополь, ул. Адмирала Юмашева, дом. 25, кв. 69, в соответствии с требованиями ст. 133, 135, 137, 2975 Уголовного процессуального кодекса Украины вызывается 30 мая 2017 года в 09:00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины», – говорится в сообщении.

1 марта Печерский районный суд Киева выдал разрешение Главной военной прокуратуре Украины на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению замкомандира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подполковника Владимира Карпушенко. Его подозревают в непосредственном участии в вооруженной оккупации полуострова.

Подозреваемого объявили в розыск, суд дал разрешение на его задержание и доставку для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».