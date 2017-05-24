Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 23 мая продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«Защита активиста обратила внимание суда на процессуальное нарушение – суд сам выступил с ходатайством о продлении меры пресечения. От прокурора таких требований не поступало. В тоже время, по словам адвокатов, обвинение не представило никаких доказательств, указывающих на необходимость содержать Владимира Балуха под стражей», – говорится в сообщении.

По словам правозащитников, адвокаты Балуха подчеркнули, что инкриминируемое ему преступление относится к категории средней тяжести, при которых содержание в неволе более полугода допустимо лишь в исключительных обстоятельствах.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.