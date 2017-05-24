Матиос: задержаны 23 бывших руководителя налоговых органов Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков сообщают о задержании в настоящее время 23 бывших региональных руководителей Министерства доходов и сборов и налоговых инспекций. Их подозревают по статьям «участие в преступной организации», «злоупотребление служебным положением» в деле о налоговых площадках, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, заявили силовики.

По их словам, МВД совместно с Генпрокуратурой провели «масштабную операцию», в которой были задействованы более 1700 работников Нацполиции и около полутысячи военных прокуроров.

«В настоящее время они проводят 454 обыска на территории 15 областей страны. Происходит одномоментное задержание ряда лиц, которых на авиатранспорте будут доставлять в Киев для вручения подозрения и избрания им в Печерском райсуде пресечения, о котором мы просим, это арест», – сказал Матиос.

По данным следствия, задержанным инкриминируют причинение государству ущерба в размере около 97 миллиардов гривен.

«Операция проводится в отношении первых руководителей и их заместителей 15 областных управлений Министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые имели прямое отношение к организации и функционированию так называемых налоговых площадок... вследствие чего государство недополучило, а фактически преступная организация Януковича, Клименко (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко – КР) смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную сегодня следствием сумму 97 миллиардов гривен», – сказал главный военный прокурор.

По словам Авакова, эта сумма превышает бюджет Министерства обороны, Министерства соцполитики и составляет более двух бюджетов МВД.

В апреле Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Клименко подозревают в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, «в составе созданной и возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы он завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 миллиарда гривен, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации».

Сам Александр Клименко, находящийся в розыске, неоднократно заявлял, что все претензии в его адрес со стороны украинской власти связаны с преследованием по политическим мотивам.