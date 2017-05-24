Суд в Крыму перенес рассмотрение апелляции по делу активиста Ефремова

Подконтрольный Москве Верховный суд Крыма 24 мая перенес апелляционное заседание по делу гражданского активиста Алексея Ефремова.

Как сообщил Ефремов в комментарии Крым.Реалии, это заседание должно было быть посвящено первому приговору, вынесенному в отношении активиста во время антикоррупционных пикетов, прошедших в Симферополе 26 марта.

«Заседание было назначено на сегодняшний день, однако, когда я появился в Верховном суде, оказалось, что оно не состоится. Секретари развели руками и сказали, что уведомление придет мне на почту. Больше никакой информации пока что нет. Буду выяснять», – отметил Ефремов.

Тогда Ефремов был приговорен к штрафу в размере 500 рублей, однако полиция обжаловала данный приговор, посчитав его слишком мягким. Активист опасается, что новым приговором может стать административный арест на 10 или 15 суток.

29 апреля Алексея Ефремова задержали за причастность к организации в Крыму акции «Надоел», проходившей под патронатом движения «Открытая Россия». Активист свою причастность к этому мероприятию отрицал, однако суд признал его виновным и приговорил к 10-суточному аресту. 9 мая Ефремов вышел на свободу.