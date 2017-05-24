Заседание контактной группы началось в Минске – Олифер

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе началось 24 мая в белорусском Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как заявила ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, украинская сторона на этой встрече будет настаивать на подведении итогов верификации лиц, совершивших преступления против Украины, и на согласовании даты для освобождения заложников.

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находится 127 украинских заложников.

Освобождение заложников является одним из пунктов минских договоренностей.

Предыдущая встреча контактной группы в Минске состоялась 15 мая.

Тогда Ирина Геращенко сообщила, что поддерживаемые Россией боевики согласились внести ученого-религиоведа Игоря Козловского, заключенного группировкой «ДНР», в список заложников, которых могут освободить.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.