Аксенов поздравил крымчан с Днем славянской письменности и культуры

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов 24 мая поздравил жителей полуострова с Днем славянской письменности и культуры.

«Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем славянской письменности и культуры! Этот день неразрывно связан с чествованием Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей славянской азбуки. Сегодня мы вспоминаем об одном из важнейших событий отечественной и мировой истории», – написал он в Фейсбуке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».