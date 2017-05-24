В Киеве 24 мая на заседании Днепровского суда по делу экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша допросили свидетеля от стороны защиты, бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат обвиняемого Андрей Руденко.

«На сегодняшнем заседании был Антолий Могилев. Он сказал, что после того, как ему (Могилеву – КР) огласили недоверие 26 февраля, он уехал. Всех подробностей не знает. Сказал, что здание (Верховной Рады АРК – КР) было захвачено вооруженными людьми за пару дней до 26 февраля», – рассказал адвокат.

Руденко также добавил, что еще одним свидетелем на сегодняшем заседании выступил вынужденный переселенец из Феодосии Олег Хакназаров.

«Он дал те же показания, что и ранее, что от других слышал нелестные отзывы о Ганыше, как о проукраинском человеке. Также он знает, что это единственный человек, которого отправили в отставку, которого оккупанты не пускали на рабочее место и вынудили уволиться», – пояснил адвокат.

Следующее заседание запланировано на 30 мая.

22 февраля 2017 года Высший совет правосудия Украины отстранил от выполнения обязанностей судью Александра Федюка, который возглавлял коллегию по делу Василия Ганыша. Причиной его увольнения стало то, что в период столкновений во время Евромайдана он принял решение об аресте двух участников протестов. Из-за этого Днепровский районный суд Киева 5 апреля начал заново рассматривать дело Василия Ганыша.

Экс-депутата задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Украинские следователи обвиняют Ганыша в том, что он присутствовал на голосовании за проведение «референдума» о статусе Крыма и тем самым создавал на нем кворум, чем способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политику вменяется, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании российского парламента полуострова.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным в зале крымского парламента, кто проголосовал против проведения «референдума». По его мнению, обвинения в госизмене являются необоснованными.