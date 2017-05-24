Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию его страны и остальных членов «Группы семи» промышленно развитых государств мира, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

Комментируя возможность возврата России в «Группу семи» журналистам в президентском самолете по пути в Брюссель, Тиллерсон заявил: «Ее исключили из группы из-за положения в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за ситуацию в Украине. Мы очень четко давали ей понять, что это значит: это означает продвижение с выполнением Минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины».

При этом Тиллерсон добавил: «Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-то договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов «Группы семи», я не ожидаю, что она (Россия – КР) вернется».

Россию приняли в состав «Группы семи» промышленно развитых стран мира в 1997 году, превратив это объединение в «Группу восьми», из-за политического веса России; при этом из-за ее экономического отставания Россию допускали только к политическим встречам, но не к экономическим и финансовым. «Группа семи» возобновилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения Москвы из-за аннексии Крыма в марте 2014 года. В «Группе семи» уже не раз заявляли, что для возможного возвращения России в состав объединения она должна выполнить Минские договоренности об урегулировании на востоке Украины и восстановить суверенитет Украины.