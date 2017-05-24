Чубаров: не теряем надежды снова увидеться с Эрвином Ибрагимовым

Спустя год после похищения в Крыму крымского татарина Эрвина Ибрагимова его близкие и друзья ничего не знают о его судьбе, но не теряют надежды увидеть его снова живым. Об этом в Фейсбуке написал 24 мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Ситуация с Эрвином Ибрагимовым озвучивалась на многих международных площадках и включена во все отчеты международных правозащитных организаций. Но ни его родители, ни мы не имеем никаких сведений о судьбе Эрвина. Мы не теряем надежду снова увидеться с Эрвином. На каждом заседании Исполнительного Совета ВККТ (Всемирного конгресса крымских татар – КР) его место остается незанятым», – написал Чубаров.

Он также обратил внимание на то, что «нападение на Эрвина было запланировано и осуществлено людьми в форме российских силовиков», что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Бахчисарае 24 мая в годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова возле у него дома провели коллективный молебен, или дуа. На него приехали десятки людей со всего Крыма.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.