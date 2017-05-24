В Запорожье презентовали «Чужую молитву» Сеитаблаева

В запорожском кино-концертном зале имени Довженко 24 мая состоялась премьера фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва». Все билеты на премьерный показ выкупили благотворители и передали крымскотатарской и еврейской общинам города.

«Нам помог выкупить Союз армян Запорожья билеты для благотворительного показа. Купил билеты еврейский фонд «Мазаль Тов». Мы присоединились. И таким образом на сегодняшнюю презентацию мы пригласили целый срез межнационального сообщества нашего города. Хочется, чтобы наш город мог не только посмотреть этот фильм, а сделать выводы, сохранить память об этих событиях и нести дальше, чтобы никогда не повторились те события, когда надо было насильно забывать свои имена, менять их », – рассказала руководитель центра татарской культуры «Алтын Ай» Ряхима Ахмерова.

Участники мероприятия почтили минутой молчания всех погибших в результате Холокоста и депортации крымских татар в годы Второй мировой войны.

Представители крымскотатарской общины также заявили о намерении провести отдельную презентацию фильма с участием съемочной группы в Мелитополе, где проживает одно из самых крупных сообществ крымских татар на территории материковой Украины.

Фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва» рассказывает реальную историю молодой крымской татарки, которая во время Второй мировой войны спасла жизни 88 еврейских детей. На большие экраны картина вышла 18 мая – в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.