В Крыму отказываются расследовать похищение Эрвина Ибрагимова – член Меджлиса

Крымские силовики не расследуют дело о похищении члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Об этом 24 мая во время акции в годовщину похищения крымчанина заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель.

«За этот год мы не имеем никаких результатов следствия на оккупированной территории. Так называемые правоохранительные органы там (в Крыму – КР) отказываются рассматривать это дело в полном объеме. Вместо этого мы имеем заявление оккупационных властей о том, что там (на месте похищения – КР) сотрудников постовой службы быть не могло, что дело передано в Ессентуки и другие отговорки», – отметила Юксель.

Отсутствие прогресса в расследование дела подтвердил и отец похищенного крымчанина Умер Ибрагимов во время онлайн-включения на акции под посольством России в Украине.

«Я живу одной надеждой. В течение семи месяцев никаких следственных работ не производится. Я стараюсь сам что-то искать, но я не понимаю, как мне поступить и в какие двери стучаться. Спасибо людям, что поддерживают меня и мою семью».

24 мая в Киеве возле посольства России в Украине прошла акция организации «КрымSOS», приуроченная к годовщине похищения крымчанина Эрвина Ибрагимова. В рамках мероприятия показали фильм о том, как живет семья Ибрагимова после похищения, а также провели онлайн-общение с отцом похищенного крымчанина.

В то же время в Бахчисарае дома у Эрвина Ибрагимова провели коллективный молебен, или дуа. На него приехали десятки людей со всего Крыма.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.