Президент Украины Петр Порошенко «скоординировал позиции» в телефонных разговорах с руководителями Европейского союза и Франции накануне саммита «Группы семи», сообщили на Банковой.

В частности, украинский руководитель говорил о такой координации с президентом Европейского совета Дональдом Туском. В ходе разговора Порошенко сообщил Туску о ситуации на Донбассе и постоянных нарушениях российской стороной минских договоренностей, говорится в сообщении. При таких условиях «отсутствуют основания для отмены или любого смягчения экономических и секторальных санкций Евросоюза против России», – приводит слова президента Украины его пресс-служба.

По мнению главы государства, такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров «Группы семи» и Европейского совета о продлении санкций против России после 31 июля 2017 года – в этот день истекает срок действия главного из нескольких пакетов санкций в отношении России, который касается целых секторов ее экономики.

Кроме того, Порошенко и Туск договорились провести очередной саммит Украина – ЕС в Киеве 13 июля.

В разговоре с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном Петр Порошенко тоже обсуждал ситуацию на Донбассе и «привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками». Эту информацию, сообщили на Банковой, украинский президент передал французскому накануне его планируемой встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться во Франции.

Также собеседники высказались за активизацию работы в «нормандском формате», говорится в сообщении, и Порошенко пригласил Макрона осуществить визит в Украину «в удобное время».

Саммит с участием глав государств и правительств стран «Группы семи» состоится в четверг, 25 мая, на итальянской Сицилии. Кроме руководителей семи государств-членов,в таких саммитах принимают участие и представители руководства Евросоюза.

Страны «Группы семи», в первую очередь США, и Европейский союз скоординировано наложили санкции в отношении ряда связанных с властью физических и юридических лиц из России, из аннексированного Крыма и части Донбасса, а также в отношении целых некоторых секторов российской экономики несколькими пакетами, действие которых время от времени продлевают, из-за агрессии Москвы против Украины в Крыму и на части Донбасса.