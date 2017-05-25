Крымский мобильный оператор объяснил перебои со связью работами на оборудовании

Крымский мобильный оператор «Волна мобайл» объясняет перебои со связью, которые наблюдались на полуострове накануне, 24 мая, работами на оборудовании партнера, чьих клиентов в рамках роумингового соглашения обслуживает оператор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«24 мая в период с 13:00 до 19:00 в Республике Крым и городе Севастополь наблюдались проблемы в работе мобильной связи у абонентов, находящихся в роуминге. В это время регистрировались сбои при звонках и регистрации в сети. Интернет сервисы работали в штатном режиме. По данным технической службы ТМ «Волна мобайл», сбои были связаны с работами на оборудовании партнера, чьих клиентов в рамках роумингового соглашения обслуживает оператор», – отметили в пресс-службе оператора.

В компании добавили, что провели проверку своего оборудования и заверили, что «все системы работали стабильно. Внутри сети «Волна мобайл» проблем со связью не зафиксировано».



В аннексированном Крыму накануне, 24 мая, пользователи массово жаловались на перебои с мобильной связью. Сложности со связью возникли, в частности, у абонентов в Севастополе, Ялте, Керчи.

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее признал, что на полуострове есть проблемы с интернет-связью.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.