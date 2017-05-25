Комитет Палаты представителей США настаивает на показаниях Флинна по связям с Россией

Комитет по делам разведки Палаты представителей США будет продолжать настаивать на том, чтобы экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн дал показания в связи с вероятным вмешательством России в президентские выборы в США после того, как он отказался сотрудничать с комитетом, заявил 24 мая старший демократ в комитете Адам Шифф.

«Мы будем последовательно двигаться вперед. Новые запросы призваны довести до максимума наш шанс получить нужную информацию», – сказал Шифф журналистам в Вашингтоне.

Руководители разведывательного комитета Сената США 23 мая заявили, что направили две повестки Флинну после того, как он отказался прийти в Конгресс с документами, которые необходимы для расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

Флинн проработал в администрации Трампа меньше месяца – 24 дня – прежде чем Трамп заставил его уйти в отставку с должности советника по нацбезопасности в феврале из-за того, что он сказал неправду о своих контактах с послом России в США после избрания Трампа, но до его инаугурации.

Дональд Трамп уже много раз отрицал выводы разведывательных служб США, которые они ранее оформили в совместном заявлении, о том, что Россия пыталась усилить его позиции во время выборов.