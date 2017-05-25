В крымских школах проходят последние звонки

В школах аннексированного Крыма в четверг, 25 мая, проходят последние звонки.

Всего в этом году крымские школы заканчивают 11 тысяч старшеклассников. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

25 мая проходят последние звонки не только в школах аннексированного Крыма, но и по всей России.

После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам предстоит писать ЕГЭ (единый государственный экзамен – КР) и поступать в выбранные ими учебные заведения.

Ранее сообщалось, что почти половина 47% крымских выпускников решили не сдавать ЕГЭ в соседней России.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение 16 мая проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.