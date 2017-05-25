Повышение стоимости проезда в метро Киева объясняют ростом тарифов на электроэнергию

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заявляет, что повышение стоимости проезда в метро до 5 гривен с 15 июля связано с ростом цен на электроэнергию.

«В прошлом году впервые за 15 лет столичный метрополитен стал прибыльным. Однако по независящим от нас факторам, а именно из-за роста тарифов на электроэнергию в 4,6 раза и перевода предприятия в категорию промышленных, мы снова получили непосильные убытки», – сказал руководитель «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский, которого цитирует пресс-служба предприятия.

Кроме того, на предприятии отмечают, что была увеличена минимальная зарплата работников подземки до 3200 гривен, согласно решению правительства.

Обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира подземки, по расчетам специалистов метрополитена, сейчас составляет 6,64 гривны, а плановая себестоимость 5,68 гривны.

С 15 июля Киевская городская государственная администрация намерена увеличить на одну гривну стоимость проезда – до 5 гривен в метрополитене и до 4 гривен в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер).

Еще в январе 2015 года в Киевском метрополитене заявляли, что безубыточный тариф за одну поездку составляет 4,48 гривны при условии полной компенсации проезда льготников. От февраля 2015 стоимость проезда в киевском метро увеличилось до 4 гривен. После этого менялись тарифы на электроэнергию.

По данным городских властей, ежедневно полтора миллиона человек в Киеве пользуются метрополитеном.