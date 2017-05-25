В Киеве презентуют фильм о художнике из Крыма

Во вторник, 30 мая, в Киеве пройдет премьерный показ документального фильма Валерия Балаяна «Enjoy» об уличном художнике из Крыма.

«В своих работах Enjoy критикует власть оккупированного Крыма и России и провозглашает идеи, что вытесняются из публичного дискурса. Его инсталляции и муралы расцениваются местными властями как правонарушение», – говорится в анонсе фильма.

В сообщении отметили, что имя художника в фильме не раскрывается из соображений его безопасности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».