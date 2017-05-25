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Симферопольский депутат раскритиковал премиальные для главы города

Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин раскритиковал начисление премии подконтрольному Кремлю главе города Геннадию Бахареву. Об этом сообщает пресс-служба российского депутата.

По его словам, 25 мая 2017 года состоялось заседание российского постоянного комитета Симферопольского горсовета, где было решено начислить Бахареву премию в размере 45% от оклада.

«Я уже много раз говорил о том, что из-за провальной работы Геннадия Сергеевича Бахарева он не заслужил на премию. Последние дни лишь показали полную неспособность Геннадия Сергеевича управлять крымской столицей. То главный архитектор Симферополя, которую так нахваливал Бахарев, заявляет о возможном переносе в сторону памятника Ильичу, то в сеть попадает фотографии книги, созданной по заказу горадминистрации, где на репродукциях плакатов Кукрыниксов времен ВОВ на форме гитлеровцев свастика заменена на российский флаг, а слово «фашист» заменено на «москаль», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Симферополя поручили доработать книгу «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», где изображенную свастику на форме «нацистского» солдата изменили на цвета российского флага.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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