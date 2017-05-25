Столтенберг: санкции против России очень важны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выражает поддержку санкциям Запада против России.

«Я поддерживаю санкции. Думаю, что санкции являются чрезвычайно важными как реакция на противоправную аннексию Крыма и недостаточную имплементацию Минских договоренностей», – заявил Столтенберг перед неформальным саммитом НАТО, который проходит в Брюсселе.

На «мини-саммите» НАТО украинский вопрос тоже будет обсуждаться. Столтенберг отметил накануне: не исключено, что Германия и Франция поставят вопрос о невыполнении Минских соглашений. Он добавил, что союз НАТО обеспокоен несоблюдением режима прекращения огня, отведения тяжелой техники линии соприкосновения, а также недопущением к работе миссии наблюдателей от ОБСЕ.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров и в дальнейшем украинской территорией. Россия же называет это восстановлением исторической справедливости.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».

Из-за российской агрессии в Украине Запад ввел против Москвы ряд санкций, которые уже несколько раз продлевали.