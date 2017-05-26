Более 100 гражданских погибли во время авиаударов в Мосуле в марте – военные США

По меньшей мере 105 гражданских погибли во время авиаударов США в иракском Мосуле в марте, сообщают американские военные по итогам расследования.

25 мая генерал Мэтью Ислер, руководитель расследования, сообщил, что бомбардировка 17 марта была направлена против снайперов группировки «Исламское государство». Но, по его словам, сдетонировала взрывчатка, которую боевики держали в здании.

В результате обрушения дома, отметил Ислер, погиб 101 гражданский, 4 погибли в соседнем здании.

Еще 36 гражданских считаются пропавшими без вести.

В октябре прошлого года иракские силы безопасности при поддержке авиации коалиции под руководством США начали крупнейшую наступательную операцию по восстановлению контроля над Мосулом, что находится под контролем боевиков группировки «Исламское государство».