В российскую армию весной планируют призвать 400 севастопольцев

Около 400 жителей аннексированного Севатополя отправят в Вооруженные Силы России за период весенней призывной кампании в 2017 году. Такую цифру назвал подконтрольный Кремлю военный комиссар Севастополя Алексей Астахов накануне, 25 мая, на митинге, посвященном отправке первых севастопольских призывников на службу в соседнюю Россию.

В Севастополе 25 мая впервые после аннексии Крыма состоялась торжественная отправка 30 призывников для похождения военной службы за пределами полуострова в соседнюю Россию.

Раньше сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.