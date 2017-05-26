В ИКАО готовы рассмотреть заявление Украины по небу над Крымом

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пока не получала запрос Украины по спору с Россией за небо над аннексированным Крымом, но готова, в случае получения, его рассмотреть. Об этом «РИА Новости» заявил представитель организации Энтони Филбин.

По его словам, рассмотрение такого рода запросов соответствует миссии ИКАО.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион 24 мая сообщил, что Украина готовит в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявление о нарушении Россией Конвенции о международной гражданской авиации и других основных документов в части контроля за крымским небом.

ИКАО еще весной 2014 года, после того, как Россия предъявила претензии на управление воздушным движением в районе полетной информации Симферополь, подтвердила, что исключительное право на управление движением в нем, как и раньше, принадлежит только Украине. В ИКАО выразили обеспокоенность безопасностью полетов в этом районе из-за того, что одновременно с Украиной организацию полетов там взялась вести и оккупационная власть России, из-за чего в одном и том же пространстве появилось более одной службы обслуживания воздушного движения.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.

