Туск призывает G7 продолжать санкции против России

Президент Европейского совета Дональд Туск призывает лидеров стран «Группы семи» сохранить санкции против России из-за ее агрессии в Украине.

«С момента нашего последнего саммита G7 в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей политики санкций в отношении России. Я буду призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию», – заявил он 26 мая на итальянском острове Сицилии в городе Таормина перед открытием саммита.

Заявление прозвучало через день после того, как экономический советник Белого дома Гарри Кон на вопрос о том, планирует ли президент США Дональд Трамп продолжать санкции против России, заявил, что это еще не решено.

«Думаю, что президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время мы не имеем позиции», – сказал он и добавил, что Трамп имеет «много вариантов». Это резко отличается от предыдущих заявлений американских должностных лиц о том, что санкции будут оставаться, пока Россия не сделает шагов, которые бы позволили их снять.

После переговоров с Трампом 25 мая в Брюсселе Туск заявил, что не уверен на 100 процентов в общей с ним позиции в отношении России. «Вместе с тем, когда речь идет о конфликте в Украине, кажется, мы на одной линии», – сказал Туск.

С 2014 года ЕС и США ввели санкции против России за аннексию Крыма и действия Москвы на востоке Украины, где в результате конфликта между поддерживаемыми Россией боевиками и украинскими правительственными войсками, по данным ООН, погибли более 9,9 тысячи человек.