Правозащитная премия Front Line Defenders, которую 26 мая в Дублине вручили крымскому адвокату Эмилю Курбединову, станет для него некой формой защиты, которая поможет в работе по защите прав человека в аннексированном Крыму. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

«Эта премия является некой формой защиты, чем больше людей следят за жизнью адвоката, или за жизнью человека, который находится в процессе расследования, или того, кто исчез, – тем больше шансов, что государство не сможет тихо и незаметно скрыть этого человека или нарушить права и не понести ответственность за это», – прокомментировала Покальчук.

Она также добавила, что премия в очередной раз привлечет внимание к проблеме нарушения прав человека в Крыму.

Ежегодная премия Front Line Defenders вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

В 2017 году члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

С момента аннексии Крыма Россией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков в домах крымских активистов.

В январе 2017 года Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням ареста.