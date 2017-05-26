Эстония выслала двух российских дипломатов

Власти Эстонии объявили персонами нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенова и консула Андрея Сургаева, теперь они должны покинуть страну, сообщает агентство Delfi со ссылкой на эстонский МИД.

В МИД Эстонии подтвердили, что дипломатам вручили соответствующую ноту. Причины, по которым консулов высылают из страны, в ведомстве не сообщили.

МИД России подтвердил информацию, назвав это «очередным недружественным и необоснованным актом, что не останется без ответа».

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – выражают обеспокоенность в связи с возможной агрессией России после аннексии Москвой украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.

Все три балтийские страны входили в СССР и присоединились к НАТО в 2004 году. Они также подписали с США двусторонние вопросы безопасности сделки, которые облегчают развертывание на их территории войск и техники.