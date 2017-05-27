В Симферополе насчитали более 5 тысяч незаконных гаражей

По предварительным подсчетам подконтрольной Кремлю администрации Симферополя, под снос отправят более 5 тысяч гаражей. В ближайшее время начнется очистка городских территорий от незаконных строений, сообщает «Комсомольская правда».

«Работа по выявлению гаражей, которые собственники поставили, где им вздумается, идет. Места их компактного сосредоточения уже известны. Со дня на день будут переданы полномочия от Совмина Республики Крым администрации по сносу временных нестационарных объектов», – сказал нынешний глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Он отметил, что собственникам предложат демонтировать гаражи самостоятельно, на это им дадут 7 дней, после – начнут принудительный снос.

11 апреля симферопольские власти осуществили принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.