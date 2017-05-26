Украинец, которого обвиняют в подготовке теракта в России, подал иск в ЕСПЧ

Гражданин Украины Артур Панов, которого власти России обвиняют в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает издание «Кавказский Узол» со ссылкой на письмо Панова.

В письме, переданном через адвоката, Панов заявляет, что в отношении него были нарушены статьи Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство. Обвиняемый подчеркивает, что будет требовать от России вернуть его в Украину и привлечь к делу официальный Киев в качестве третьей стороны.

19-летний Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после пересечения российско-украинской границы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в «преступной деятельности» украинца. Находясь под стражей, Артур Панов объявлял голодовку.