Телепроект «Крым.Реалии»: «Каратели» в Крыму, Аксенов в горах

На полуострове готовятся к курортному сезону. Но очень оригинально. Например, в Евпатории спецназовцы ФСБ России штурмовали пансионат. Тренировались освобождать заложников, которых по легенде захватили террористы. В Севастополе горожанам показали новую автотехнику специального назначения с красноречивым названием «Каратель». А потом эти «Каратели» ездили по крымским городам.

Так на полуострове проходили антитеррористические учения ФСБ России. Удивительно, ведь до прихода российской армии в Крыму ничего не слышали о терроризме. Но теперь все изменилось. И к страху крымчан приучают с детского сада.

Можно ли получить ощущение безопасности, отказавшись от свободы – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.